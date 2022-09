Ludogorets-Roma 2-1: parte male l'Europa League dei giallorossi

Inizio in salita nel girone di Europa League per la squadra di Mourinho. Il Ludogorets vince con i goal di Cauly e Nonato.

Esordio europeo stagionale per la Roma di Mourinho, che torna a giocare l'Europa League dopo la cavalcata vincente della scorsa stagione in Conference.

I giallorossi sono ospiti dei bulgari del Ludogorets, squadra ostica e che domina letteralmente da anni il proprio campionato.

Sulla carta gli uomini dello Special One partono favoriti, ma fin dall'inizio si capisce che i padroni sono tutt'altro che intenzionati a recitare il ruolo di squadra materasso.

Il primo tempo finisce senza goal ma con un palo colpito dalla Roma con Mancini sugli sviluppi di un corner e diverse buone occasioni offensive, quasi tutte propiziate dal duo Pellegrini-Dybala.

Nella ripresa c'è una grande chance per Pellegrini, col pallonetto del capitano che termina di poco alto sopra la traversa. Ma è l'unico sussulto giallorosso dei secondi 45 minuti.

Con il passare del tempo la squadra di Mourinho si schiaccia e fatica a uscire dal pressing, fino al minuto del patatrac.

Cauly penetra la difesa romanista, che si apre come le acque del Mar Rosso in un celebre passo biblico, e batte Svilar per l'1-0.

A 5 dal termine, Shomurodov illude la banda giallorossa di poter portare a casa almeno un punto, ma due minuti più tardi è il primo goal di Nonato a regalare il successo al Ludogorets.

Al fischio finale cala il gelo sulla formazione di Mourinho, e non certo per le temperature bulgare. Secondo ko consecutivo e stagionale, corsa alla qualificazione resa ancora più complicata e mancanza totale di qualsiasi trama offensiva sono tre campanelli d'allarme belli grossi per la Roma.

Il tempo per raddrizzare la rotta ancora c'è. Ma non c'è sempre un Feyenoord pronto a tendere la mano per salvare la stagione.

LA FOTO | IL TWEET | LUDOGORETS-ROMA, I GOAL |

LUDOGORETS-ROMA, LA MOVIOLA | LUDOGORETS-ROMA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

LA FOTO

Getty

IL TWEET

LUDOGORETS-ROMA, I GOAL

LUDOGORETS-ROMA, LA MOVIOLA

All'8' episodio molto dubbio in area del Ludogorets: Pellegrini viene messo giù in area di rigore da un difensore avversario, ma l'arbitro e il VAR non intervengono.

LUDOGORETS-ROMA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

71': 1-0 LUDOGORETS, CAULY | A venti minuti dal termine la difesa della Roma si apre con troppa facilità e permette a Cauly di avvicinarsi a tu per tu con Svilar. L'attaccante non sbaglia e sigla la rete del vantaggio del Ludogorets.

86': 1-1 ROMA, SHOMURODOV | Entra e segna, anche se doveva partire in estate. Eldor Shomurodov sigla di testa il goal del pareggio trasformando nel massimo traguardo possibile un bel cross di Pellegrini dalla destra.

89': 2-1 LUDOGORETS, NONATO | Dura un battito di ciglia il pari. Nonato, subentrato a gara in corso e all'esordio in maglia verde, gestisce al meglio in area di rigore un pallone servito da Rick e batte Svilar per il nuovo vantaggio del Ludogorets.

LUDOGORETS-ROMA 1-0

MARCATORI: 71' Cauly (L), 86' Shomurodov (R), 89' Nonato (L)

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt 6; Cicinho 6, Verdon 6.5, Witry 6 (87' Terziew sv), Nedyalkow 6, Cauly 7 (87' Delev sv), Piotrowski 5.5, Cafumana 5.5 (77' Nonato 7); Tekpetey 6, Thiago 6, Despodov 5.5 (70' Rick 6.5). All. Simundza

ROMA (3-4-2-1): Svilar 5.5; Mancini 4.5 (75' Volpato 5.5), Smalling 5, Ibanez 5; Celik 6 (67' Spinazzola 5), Cristante 5 (76' Bove 5.5), Matic 5 (76' Camara 6), Zalewski 5; Dybala 6, Pellegrini 5.5; Belotti 5.5 (67' Shomurodov 6.5). All. Mourinho

Arbitro: Pawson

Ammoniti: Cafumana (L), Nedyalkov (L), Piotrowski (L)

Espulsi: -