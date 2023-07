Lucca torna in Italia: ufficiale la firma con l'Udinese

L'attaccante classe 2000 è reduce da un'esperienza agrodolce all'Ajax: arriva in Friuli in prestito con diritto di riscatto dal Pisa.

L'Udinese mette a segno un colpo in attacco: è infatti ufficiale l'arrivo di Lorenzo Lucca in bianconero.

L'attaccante di Moncalieri è reduce dal prestito all'Ajax, che lo ha reso il primo italiano a vestire la maglia dei lancieri (Scamacca lo ha fatto, ma solo nel settore giovanile).

L'avventura in Eredivisie non si è conclusa nel migliore dei modi e non è stato riscattato.

Ora però arriva l'atteso rientro in patria.

Lucca arriva a Udine con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni dal Pisa, squadra che detiene il suo cartellino.

Arriverà dunque il momento dell'esordio in Serie A per l'attaccante che ha segnato molto in B nella prima parte della stagione 21-22, prima di arrestare la sua vena realizzativa.

Certo, davanti Beto pare inamovibile, ma comunque Lucca farà di tutto per entrare nelle rotazioni di Sottil.