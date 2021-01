Lucas Piazon al Braga: addio al Chelsea dopo 9 anni e mezzo

Il 'nuovo Kaká', che a 17 anni rifiutava la Juventus per il Chelsea, giocherà ancora in Portogallo. E sfiderà la Roma in Europa League.

Il 'nuovo Kaká' giocherà ancora in , ormai la sua casa dal 2019. Lucas Piazon è un nuovo giocatore del Braga, che ha annunciato il suo arrivo dal Rio Ave, squadra con la quale il trequartista brasiliano aveva sfidato anche il nei preliminari di . Anche se il cartellino era sempre del , che ora lo ha lasciato andare dopo 9 anni e mezzo.

Contratto fino al 2025 per Piazon, che arriva al Braga a titolo definitivo. Un bell'attestato di fiducia per un girovago del calcio. Uno che, a nemmeno 27 anni, ha girato mezza Europa: , , , , Portogallo. E pure un pizzico d' , al , maglia che l'ex talento prodigio di San Paolo e Chelsea ha indossato senza fortuna nella seconda parte della stagione 2018/19.

Piazon non è più un adolescente. Il treno del grande calcio, quello che nel 2011 lo portava dritto a Londra e al Chelsea, è passato. Lo volevano tutti, in quegli anni. E lo aveva messo nel mirino anche la , che però era ancora la Juventus post Calciopoli, post Serie B. Offerta rispedita al mittente.

"Quando avevo 17 anni la Juventus mi voleva, così come il Chelsea, è vero - ha raccontato Piazon nel 2019, durante la conferenza di presentazione con il Chievo - Ma ho scelto la Premier League. In Inghilterra mi sono trovato in mezzo a tantissimi giocatori forti e ho capito che avrei dovuto lavorare ancora più duramente. Non posso sapere che tipo di giocatore sarei diventato se avessi fatto una scelta differente nel passato".

In A, Piazon ci è arrivato qualche anno più tardi. Col Chievo, come detto. 4 presenze, nessuna traccia del suo passaggio, la ripartenza immediata. Aveva già giocato praticamente ovunque: dopo il Chelsea, anche il Malaga, il Vitesse (club satellite), l' , il Reading, il . E poi il Rio Ave, sempre in prestito. Da far venire il mal di testa.

Ora, ecco il Braga. Contratto lungo, di quattro anni e mezzo. Il Chelsea lo ha lasciato andare a titolo definitivo dopo quasi un decennio. avvisata: nei sedicesimi di finale di Europa League si troverà di fronte anche Piazon, il 'nuovo Kaká' che un tempo rifiutava la Juventus.