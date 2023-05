Lucas Moura lascia il Tottenham dopo 5 anni: può andare al Fenerbahçe

La storia tra il Tottenham e Lucas Moura è arrivata alla conclusione: il brasiliano se ne andrà a parametro zero. Futuro in Turchia?

Si era capito da tempo che sarebbe andata a finire così. Però una strana sensazione il divorzio tra il Tottenham e Lucas Moura la lascia lo stesso, perché si tratta pur sempre dell'eroe di Amsterdam, del personaggio che ha regalato agli Spurs la prima, e fin qui unica, qualificazione a una finale di Champions League.

Come annunciato ufficialmente dal club londinese, Lucas Moura se ne andrà a parametro zero alla conclusione della stagione. La conclusione naturale delle cose, in quanto il contratto dell'esterno brasiliano andrà a scadenza il prossimo 30 giugno e non si è mai andati nella direzione di un prolungamento.

"Ovunque io sarò, il mio cuore sarà sempre qui - ha detto Lucas in un emozionante messaggio pubblicato sul sito ufficiale del Tottenham - Voi siete il mio club. È stato un grande onore difendere questo stemma. Ogni giocata, ogni goal. Dal più alto degli alti al più basso dei bassi, dall'inizio alla fine, avete cantato il mio nome. È stato un onore e un sogno. Questa sarà sempre la mia casa. Vi amerò sempre. Ci ritroveremo".

Lucas Moura è arrivato al Tottenham nell'estate del 2018, proveniente dal PSG. Nella sua prima stagione a Londra ha segnato in casa del Barcellona il fondamentale goal che ha permesso agli Spurs di superare la fase a gironi di Champions League, ma soprattutto la tripletta in casa dell'Ajax nella semifinale di ritorno, con tanto di pazzesca qualificazione alla finalissima.

Amato dal pubblico per l'impegno sempre riversato in campo, Lucas ha giocato pochissimo nell'attuale stagione, sia con Antonio Conte che con Cristian Stellini e Ryan Mason: chiuso dai vari Kane, Son, Kulusevski e Richarlison, e stoppato da qualche infortunio muscolare, ha collezionato poco più di 100 minuti in Premier League.

A 30 anni, il futuro sarà dunque altrove. Magari al Fenerbahçe, che da qualche settimana sta provando ad affondare il colpo per prelevarlo a parametro zero: come rivelato a fine aprile da Fanatik, l'offerta dei turchi sarà di due anni di contratto.