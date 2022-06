Lucas Leiva torna al Gremio: manca solo l'ufficialità

Il centrocampista della Lazio fa ritorno al Gremio, dove è cresciuto calcisticamente e con cui firmerà un contratto fino al 2023.

Lucas Leiva torna a casa. Dopo aver mostrato le sue qualità sia tecniche che temperamentali tanto in Premier League quanto in Serie A, il centrocampista brasiliano è destinato a vestire la maglia del Gremio.



Non un club qualsiasi per il giocatore della Lazio, visto che è lì che è cresciuto a livello giovanile per poi esordire in prima squadra e giocarci tra il 2005 e il 2007.

Secondo quanto riporta 'GauchaZH', club e giocatore si sono messi d'accordo sulla base di un contratto fino al 2023. Mancano solo le visite mediche e la firma, che comunque dovrebbero arrivare a breve.



Pur di tornare al Gremio Lucas Leiva ha diminuito le sue pretese sul piano economico. Nel contratto che firmerà, però viene assicurato un aumento di stipendio al giocatore nel caso in cui il club torni nella massima serie brasiliana.



Siamo dunque ai dettagli per questa nuova tappa della carriera del brasiliano, reduce da 5 anni alla Lazio con 198 presenze e 4 goal.