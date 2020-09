Luca Pellegrini al Genoa: ufficiale l'arrivo in prestito

L'esterno classe 1999 lascia la Juventus: trascorrerà la prossima stagione in rossoblù in prestito.

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: il piazza il suo ennesimo colpo di mercato assicurandosi Luca Pellegrini.

La , attraverso il proprio sito ufficiale, ha confermato il buon esito della trattativa e svelato su quali basi si è chiusa l’operazione.

"Luca Pellegrini disputerà la stagione appena cominciata nelle fila del Genoa. E' ufficiale infatti l'accordo fra la Juventus e la squadra rossoblu per il diritto alle prestazioni del calciatore romano a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021".

Come comunicato dal Genoa, Pellegrini, che si è già allenato con i suoi nuovi compagni agli ordini di Rolando Maran, vestirà la maglia numero 88 e sarà a disposizione per la partita in programma domenica sul campo del .

Cresciuto nella , l’esterno classe 1999 nell’ultimo anno e mezzo ha vestito, sempre in prestito, la maglia del .