Lozano al Napoli, superato Higuain: con 42 milioni sarà il più pagato di sempre

Lozano sarà l'acquisto più costoso per il Napoli dell'era De Laurentiis: i partenopei pagheranno 42 milioni al PSV, superando il record di Higuain.

La ciliegina sulla torta. In attesa di capire se James Rodriguez arriverà oppure no, la ciliegina sulla torta del mercato del sarà Hirving Lozano. L'esterno d'attacco è ormai pronto a firmare con il Napoli, squadra in cui andrà a stabilire subito un nuovo record.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club partenopeo spenderà infatti 42 milioni di euro per strappare il talento messicano al Eindhoven, rendendo così Lozano il giocatore più pagato dell'era Aurelio De Laurentiis.

Mai il Napoli aveva speso così tanto per il cartellino di un calciatore, con Lozano che andrà a superare anche i 40 milioni spesi nell'estate del 2013 per prelevare un certo Gonzalo Higuain dal .

Pagamento dilazionabile in tre anni, l'acquisto di Lozano porterà inoltre gli azzurri a superare i 100 milioni di investimento in questa sessione di calciomercato: 36 milioni per Manolas, 9 per Di Lorenzo e 18 per Elmas.

Un investimento importante che aiuterà il club partenopeo a colmare il gap con la , dando la possibilità alla truppa allenata da Carlo Ancelotti di dare nuovamente battaglia ai bianconeri per la conquista della .