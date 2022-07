Tensione in casa Lazio: discussione tra Lotito e Tare

A margine della presentazione delle nuove maglie della Lazio, Lotito ed Tare hanno dato vita ad un movimentato diverbio dietro le quinte.

Tra Claudio Lotito ed Igli Tare, il clima non sembra dei più sereni. La 'Gazzetta dello Sport', racconta di un acceso scambio di vedute a margine della presentazione delle nuove maglie della Lazio.

Il tutto è avvenuto a margine dell'evento, andato in scena nella serata di lunedì a Roma in Piazza del Popolo: dietro le quinte, il patron biancoceleste ed il direttore sportivo sono stati visti discutere animatamente a tal punto da attirare l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori presenti.

Come evidenzia la 'Gazzetta', alla base dei dissapori tra Lotito e Tare vi sarebbe la scelta del presidente laziale di allargare l'organigramma societario, dando il là all'ingresso di Angelo Fabiani (ex ds della Salernitana) in qualità di figura di spicco di settore giovanile e squadra femminile. Fabiani inoltre diventerebbe punto di riferimento della Primavera, ruolo finora ricoperto proprio da Tare.

In più, a favorire dubbi sulla solidità del matrimonio tra il numero uno capitolino e il direttore sportivo, ci si mette il contratto di Tare in scadenza nel 2023. E l'arrivo di Fabiani, chissà che non possa rappresentare un indizio su un 'restyling' pensato da Lotito.

Il dirigente albanese - che da calciatore ha indossato la maglia della Lazio dal 2005 al 2008 - è nei quadri biancocelesti da circa 14 anni, ossia da subito dopo il ritiro.