Lotito punta su Milinkovic-Savic: "Vorrei tenerlo e rinnovargli il contratto"

Il patron biancoceleste rilancia le ambizioni della Lazio per la prossima stagione: "Sarri è il direttore d'orchestra, Milinkovic vorrei tenerlo".

Vulcanico. Non ci sono altri termini per definire lo spirito di Claudio Lotito, da quasi vent'anni al comando della Lazio.

Il patron biancoceleste ha rilanciato le ambizioni del club dopo il secondo posto della scorsa stagione. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato innanzitutto della questione mercato.

"La Lazio verrà rinforzata: cominciamo da qui. Arriveranno elementi funzionali per aumentare la competitività del gruppo, avremo una rosa più larga. Sappiamo quello che dobbiamo fare, ne abbiamo parlato. Ho parlato con Sarri ovviamente, ma poi nella Lazio decido io e firmo io. Ho una rosa di nomi per ogni ruolo che dobbiamo coprire, con varie alternative. Sceglierò chi prendere, ma su una questione non ci sono dubbi: i giocatori arriveranno, come sempre. Sa quanti ne ho presi l’anno scorso? Quattordici. Sono pochi?".

Smentisce poi categoricamente le paventate frizioni tra lui e Maurizio Sarri.

"Illazioni. Con Sarri c’è armonia, e dove c’è armonia c’è ricchezza. Non a caso siamo arrivati secondi in A. Secondi, dico: di cosa parliamo? E non perché la Juve è stata penalizzata, lo saremmo stati lo stesso, anche se avessero avuto quei dieci punti in più. Dicevano che saremmo arrivati noni, decimi... Sarri è il direttore d’orchestra, e il direttore d’orchestra conta tanto: se lui sbaglia, ognuno suona per conto proprio. Parlavo di armonia: è lui che la dà. Certi risultati si raggiungono solo con lo sforzo di tutte le componenti: allenatore, giocatori, società, staff medico".

Impossibile poi non parlare della questione Milinkovic-Savic, dato per partente e che la prossima stagione potrebbe lasciare la Lazio a zero.

"Io non lo cederei, anzi sto cercando di rinnovargli il contratto. Ma un contratto è l’incontro della volontà di tutte le parti... Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere. E questo è importante: non tutti possono farlo, anzi... Se a noi verrà meno un giocatore, non accadrà perché dobbiamo fare soldi. Contano le scelte tecniche, le decisioni personali, i rapporti. Poi, se uno se ne vuole andare, io non lo tengo. A me non lo ha detto. Sta con noi da otto anni, sono tanti. Sa che a settembre la Lazio ha pagato gli stipendi di gennaio? Dico: a settembre gli stipendi di gennaio. Nessuna società non in Italia, ma al mondo ha fatto una cosa del genere. Perché se ne deve andare? I giocatori da noi sono contenti, hanno tutto".

Infine il patron azzurro parla della separazione da Igli Tare, per 18 anni direttore sportivo della Lazio.

"Sul piano personale mi è dispiaciuto moltissimo. E’ stato diciotto anni con noi. Mi ha chiamato mentre ero in Molise: presidente, ho deciso di lasciare la Lazio nonostante abbia per lei riconoscenza, stima, affetto. Che cosa dovevo dirgli? Ho in fase di ultimazione un centro scouting con otto postazioni, con tante persone che lavorano".