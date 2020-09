Nuova avventura per Loris Karius: va in prestito all'Union Berlino, è ufficiale

Il portiere ex Liverpool va in prestito al club della capitale tedesca: accordo per un anno. Si giocherà il posto con Andreas Luthe.

Loris Karius torna in . A quattro anni di distanza dall’addio al per passare al , il portiere tedesco ha firmato per l’Union Berlino. Accordo in prestito per un anno, senza diritto di riscatto.

Il classe 1993 si giocherà una maglia da titolare con Andreas Luthe, esperto estremo difensore arrivato dall’ in estate per sostituire l’affidabile Gikiewicz. Karius viene da due stagioni di prestito al , in , vissuti tra alti e bassi.

Il suo prestito in Süper Lig è stato interrotto a maggio, in pieno lockdown. Al Liverpool non ha trovato posto, nonostante qualche comparsa nelle amichevoli. Poi l’opzione Union, la possibilità di tornare in nella squadra allenata da Urs Fischer.

In Bundesliga Karius ha giocato 91 partite, tutte con il Mainz, con il quale ha anche centrato una qualificazione storica in . Nel 2016 Klopp lo ha voluto ai Reds, con poche fortune. A 27 anni, Karius riparte dall’Union.