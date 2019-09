Lorenzo Pellegrini oro di Roma e Nazionale: sacrificio e duttilità

Lorenzo Pellegrini sta vivendo un ottimo momento di forma ed ha convinto anche Roberto Mancini, oltre a Paulo Fonseca.

Dopo aver disputato in estate l'Europeo Under 21, purtroppo non andato a buon fine, Lorenzo Pellegrini ha subito scalato la gerarchia della Nazionale, convincendo Roberto Mancini .

Parallelamente, iniziato il campionato di , Paulo Fonseca lo ha schierato da titolare in entrambe le partite. Lorenzo Pellegrini sembra quindi essere un pezzo fondamentale della nuova .

In questo momento Pellegrini è uno dei giocatori più in forma della Serie A. Il classe 1996 rappresenta una risorsa sia per la Roma che per la Nazionale, per stessa ammissione di Roberto Mancini, che dopo la partita contro l'Armenia lo ha elogiato pubblicamente.

"Lorenzo Pellegrini è entrato bene in partita, ci serviva proprio uno che si buttava negli spazi tra difesa e centrocampo. Lui può fare sia l'interno di centrocampo che l'ala offensiva".

Detto, fatto. Nella successiva partita contro la Finlandia, il commissario tecnico lo ha schierato largo a sinistra nel tridente d'attacco. A tratti è sembrato spaesato ma ha rappresentato una pedina fondamentale per la vittoria della Nazionale. Un "equilibratore" tra centrocampo e attacco, pronto sia a crossare dalla sinistra che a tagliare in mezzo per ricevere i cross dalla destra.

E questo è incredibile se si pensa che, invece, alla Roma gioca davanti alla difesa in un modulo differente come il 4-2-3-1. Paulo Fonseca lo ha impiegato accanto a Cristante nelle prime due giornate di Serie A, ma ha fatto capire di volerlo provare anche da trequartista in alternativa a Zaniolo.

Duttilità e sacrificio sono le sue armi più importanti, quindi, senza escludere una buona qualità tecnica ed un vizio del goal che ancora ha fatto intuire solo in parte. Contro l'Armenia ha sùbito segnato dopo l'ingresso in campo, ad esempio.

Nella scorsa stagione con la Roma ha segnato 3 goal in Serie A e 1 in , senza essere considerato però mai un titolare inamovibile della rosa giallorossa. Questa per lui può finalmente essere la vera stagione della consacrazione.