"Lorenzo il Magnifico": la nuova linea d'abbigliamento dedicata a Insigne

Lorenzo Insigne continua a spopolare a Toronto: il brand Ovo, del rapper canadese Drake, ha lanciato una nuova collezione dedicata all'ex napoletano.

Non gioca dallo scorso 26 febbraio, Lorenzo Insigne. Colpa di un paio di infortuni che lo hanno messo fuori causa per un mese, impedendogli di rendersi utile alla causa nelle prime settimane della nuova MLS. Eppure è sempre lui il simbolo di Toronto, dentro al campo ma pure fuori.

Negli ultimi giorni è stata infatti lanciata una nuova linea di abbigliamento - felpa più pantaloni, nel dettaglio - dedicata all'ex capitano del Napoli, sempre più volto copertina del club. Si chiama "Lorenzo il Magnifico" ed è stata ideata da OVO, il brand del rapper canadese Drake.

Nome e cognome sul dorso della felpa nera, il numero 24 in bella vista e poi, appunto, a spiccare è il suo soprannome: "Lorenzo il Magnifico". Una sorta di marchio di fabbrica. Oltre alle bandierine di Italia e Canada, ovvero la nazione che ne ha dato i natali e quella che lo ha accolto dopo l'addio al Napoli.

Insomma, a Toronto la Insigne-mania non passa mai di moda. Anche se l'italiano - assieme a Federico Bernardeschi e a Domenico Criscito - non è riuscito a rialzare le sorti della formazione canadese, che nel 2022 ha mancato la qualificazione ai playoff della MLS.

Che Insigne sia sempre più immerso nella realtà Toronto, in ogni caso, è testimoniato anche dal suo nuovo look: da qualche giorno l'ex azzurro si è tinto i capelli di rosso, ovvero il colore della squadra dove gioca dal 2022.

Il prossimo obiettivo, come detto, è quello di tornare a pieno regime sul terreno di gioco. In questa stagione Insigne ha giocato solo uno spezzone di partita, nella gara inaugurale del nuovo campionato contro il DC United, dovendo dare forfait per infortunio poco dopo la mezz'ora del primo tempo.