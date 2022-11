Lopetegui trova subito squadra: dal 14 novembre sarà l'allenatore del Wolverhampton

Nuovo impiego per Julen Lopetegui a un mese dall'addio al Siviglia: dal prossimo 14 novembre sarà il tecnico del Wolverhampton.

L'1-4 contro il Borussia Dortmund in Champions League dello scorso 5 ottobre è stata l'ultima gara alla guida del Siviglia per Julen Lopetegui, esonerato dalla dirigenza andalusa dopo un avvio di stagione disastroso: a un mese di distanza da quel provvedimento, per il tecnico spagnolo si aprono le porte della Premier League.

E' ufficiale, infatti, il suo approdo sulla panchina del Wolverhampton: l'ingaggio sarà effettivo a partire dal 14 novembre, dunque Lopetegui e il suo staff prenderanno le redini della squadra dopo la partita con l'Arsenal e a ridosso dell'inizio dei Mondiali, con la possibilità di lavorare al meglio durante la sosta per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Piccoli dettagli di natura burocratica relativi all'ottenimento del permesso di lavoro, necessario per poter lavorare in Inghilterra. Lopetegui prenderà il posto di Steve Davis, allenatore ad interim che, a sua volta, aveva sostituito l'esonerato Bruno Lage un mese fa.

Lopetegui sbarca in Premier League sulla scia di Unai Emery, che da pochi giorni è il nuovo allenatore dell'Aston Villa: altri esponenti del movimento spagnolo, rappresentato alla grande da Mikel Arteta e Pep Guardiola, rispettivamente primo e secondo con Arsenal e Manchester City nel massimo campionato inglese.