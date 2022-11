Lookman si riscatta: primo goal dal dischetto in carriera dopo l'errore con il Fulham

Il nigeriano ha sbloccato la gara contro il Napoli con un tiro dagli 11 metri, riscattando l'errore con la maglia del Fulham nel 2020.

Tra le sorprese di questa stagione in Serie A c'è senz'altro Ademola Lookman, attaccante in forza all'Atalanta e arrivato la scorsa estate dal Leicester.

Il nigeriano ha segnato fin qui 6 goal in 13 partite giocate nel nostro campionato, eguagliando il rendimento della scorsa stagione con la maglia delle Foxes.

L'ultimo in ordine di tempo è arrivato nella sfida contro il Napoli, vinto dai partenopei per 2-1 al Gewiss Stadium.

A sbloccare l'incontro però, prima della rimonta azzurra, è stato Lookman. L'attaccante si è presentato sul dischetto dopo il tocco di mano di Osimhen e ha realizzato il suo primo goal in carriera su calcio di rigore.

L'unica esperienza dagli undici metri di Lookman risale al novembre del 2020 quando era un calciatore del Fulham.

A tempo scaduto, il nigeriano si incaricò di battere il penalty assegnato al 94esimo ai Cottagers nella sfida contro il West Ham.

L'esecuzione fu però tutt'altro che memorabile: il nigeriano provò a sorprendere il portiere avversario estraendo dal cilindro un "cucchiaio" sciatto e mal calibrato, terminato comodamente tra le braccia dell'estremo difensore.

Perfetta invece la realizzazione contro il Napoli, con Meret spiazzato dal suo destro secco e preciso sotto la traversa.

Lookman si è incaricato della battuta del rigore dopo l'errore di Koopmeiners contro l'Empoli e per via dell'assenza di Muriel.

Ma il rendimento del nigeriano sembra avergli fatto scalare le gerarchie dell'Atalanta di Gasperini. E non solo relativamente ai rigoristi.