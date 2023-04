Lookman salta anche Torino-Atalanta, Gasperini: "Non ci sarà"

Gian Piero Gasperini ha annunciato il forfait di Ademola Lookman per Torino-Atalanta: "Speriamo di recuperarlo presto".

Niente da fare: Ademola Lookman, salterà anche Torino-Atalanta. A confermare il nuovo forfait del nigeriano, in conferenza, è stato Gian Piero Gasperini.

"Speriamo di recuperare presto anche Lookman, che purtroppo non ci sarà nemmeno domani".

Una defezione importante per la Dea, priva del gioiello ex Lipsia da inizio aprile: Lookman, infatti, ha saltato per infortunio sia Fiorentina-Atalanta che Atalanta-Roma ed ora resterà ai box anche col Toro.

L'attaccante, alla vigilia del match coi viola del 17 aprile, in allenamento aveva accusato un problema rivelatosi più serio del previsto: distrazione al bicipite femorale, questa la diagnosi che costringe a restar fuori.

Per Lookman, nelle ultime settimane in leggera flessione, l'annata rimane comunque super: per lui, 15 goal e 5 assist in 30 presenze.