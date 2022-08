Longo si trasferisce in Olanda: è ufficiale la firma col Dordrecht

Nuova esperienza all'estero per Samuele Longo: l'attaccante di scuola Inter ha firmato con gli olandesi del Dordrecht, club di seconda serie.

Su di lui i tifosi dell'Inter nutrivano tantissime speranze, tanto che la sensazione iniziale era quella di trovarsi davanti ad un potenziale campione: invece Samuele Longo non ha rispettato le attese, protagonista di una lunghissima serie di prestiti interrottasi soltanto nel 2020, quando il trasferimento a titolo definitivo al Vicenza ha reciso il cordone ombelicale che lo legava all'ambiente nerazzurro.

Neanche in Veneto, però, Longo ha trovato la sua dimensione ideale, venendo ceduto in prestito al Modena in Serie C con cui ha conquistato la promozione, vincendo il girone B davanti alla Reggiana.

Per il classe 1992 è giunto il tempo di una nuova avventura all'estero dopo quelle con Espanyol, Rayo Vallecano, Girona, Tenerife, Huesca e Deportivo La Coruña, tutte quando il suo cartellino era ancora di proprietà dell'Inter: è ufficiale il trasferimento in Olanda al Dordrecht, club che ha chiuso la scorsa Eerste Divisie (la seconda serie olandese) al diciassettesimo posto.

"Sono davvero entusiasta - le parole di Longo al sito del Dordrecht - di iniziare questa nuova avventura! Non vedo l'ora di vedervi tutti allo stadio".

Le ultime tracce di Longo ad alti livelli risalgono all'estate 2019, quando venne impiegato in più di una occasione da Antonio Conte nell'attacco dell'Inter: sua anche la rete, peraltro decisiva per il pareggio, in un'amichevole contro il PSG terminata 1-1 e vinta dai nerazzurri dopo i calci di rigore.