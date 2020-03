Tutta la Lombardia zona rossa per il coronavirus? La Serie A rischierebbe lo stop

La Lombardia potrebbe diventare zona rossa per il Coronavirus. Discussioni in corso: la Serie A potrebbbe fermarsi ancora.

C'è un nuovo grande punto interrogativo che incombe sulla , sempre a causa del Coronavirus. Dopo aver deciso per riprendere le partite a porte chiuse, il calcio italiano potrebbe subire un nuovo stop.

La Lombardia rischia infatti di diventare zona rossa e, in conferenza stampa, il presidente dell'Istituto superiore della Sanità Silvio Brusaferro non ha escluso quest'ipotesi.

"La Lombardia è un'area particolare, c'è un incremento particolare in aree più che in altre. La Regione ha sottoposto questo tipo di problematica e il comitato tecnico scientifico sta lavorando attentamente per capire se ci sono eventuali provvedimenti da adottare. Siamo in fase di analisi".

Qualora la Lombardia dovesse essere dichiarata zona rossa, , , e rischierebbero di riimanere 'bloccate' all'interno dei propri confini regionali, i quali a loro volta sarebbero chiusi all'ingesso dall'esterno.

Altre squadre

Di fatto, le quattro squadre lombarde non potrebbero giocare né in casa né in trasferta. Costringendo la Serie A a un nuovo stop e a un'ennesima ridefinizione del calendario. Situazione in evoluzione.