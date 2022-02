Lo scorpione di Gliozzi: goal in acrobazia contro il Como

La Serie B regala momenti da ricordare anche durante il turno infrasettimanale. Nel corso della gara tra Frosinone e il Como, Ettore Gliozzi si è reso protagonista di una magia.

L'attaccante della formazione lombarda ha segnato con l'acrobazia dello scorpione, arpionando il pallone con il tacco al volo in torsione sugli sviluppi di un corner.

Gliozzi ha ricevuto palla di testa da Cerri, andando a impattare la sfera con il piede destro e disegnando una traiettoria imparabile per il portiere avversario Ravaglia.

L'attaccante ha in questo modo sbloccato la gara, portando in vantaggio il Como intorno alla mezz'ora di gioco.

Gliozzi non è nuovo a certe prodezze tecniche: già nel 2018 ai tempi del Padova il centravanti si era messo in mostra per una magia simile nel corso di una sessione di allenamento.

L'incontro se l'è aggiudicato proprio il Como, capace di imporsi per 2-1. Di Ioannou la rete che ha permesso alla squadra di Giacomo Gattuso di tornare dalla trasferta laziale con 3 punti in tasca.

Un successo che spinge i comaschi all'undicesimo posto, mantenendoli ad una discreta distanza di sicurezza dalle zone playout e retrocessione in classifica.