Lloris saluta la Francia: annunciato il ritiro dalla nazionale transalpina

Il portiere del Tottenham dice addio alla nazionale: con 145 presenze è il giocatore ad aver rappresentato i 'Bleus' in più occasioni.

La data del 9 gennaio 2023 è storica per il calcio transalpino: Hugo Lloris, detentore del record di presenze con 145 gettoni, ha infatti annunciato l'intenzione di ritirarsi dalla nazionale guidata da Didier Deschamps.

La volontà del portiere è stata resa nota da 'L'Equipe' che ha celebrato le gesta di un estremo difensore entrato nel cuore degli appassionati francesi, protagonista fino alla fine con il secondo titolo mondiale sfiorato in Qatar.

Impresa riuscita nel 2018 in Russia, con il successo in Nations League nel 2021 ad ingrossare il palmares: Lloris c'era anche nel 2016, quando nell'edizione casalinga degli Europei perse la finalissima contro il Portogallo a causa di una rete di Eder.

Ci sono pochi dubbi su chi sarà colui a raccoglierne l'eredità tra i pali: in pole c'è sicuramente Mike Maignan, assente in Qatar soltanto a causa di un infortunio al polpaccio che non gli ha permesso di dare il proprio contributo.

Lloris (che aveva fatto il suo esordio nel novembre 2008) potrà dunque dedicarsi a tempo pieno alla sua esperienza al Tottenham, forte di un contratto in scadenza nel 2024 quando avrà 37 anni e mezzo: chissà che, a differenza della nazionale, l'avventura con gli 'Spurs' non continui anche oltre.