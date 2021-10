Lo strano caso di Lloris: il campione del Mondo che non ha mai vinto un campionato

Con il trionfo in Nations League, il capitano della Francia ha vinto praticamente tutto con la sua nazionale. Ma mai un campionato con un club.

Un caso più unico che raro quello di Hugo Lloris. Con il successo per 2-1 contro la Spagna a San Siro, il portiere e capitano della Francia ha aggiunto al suo palmares anche la Nations League. Si tratta del primo trionfo transalpino nella competizione, che fin qui aveva avuto come unico detentore il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Con la Nations League sale a tre il bottino di trofei conquistati con la nazionale di Lloris. Il portiere di Nizza si è laureato campione d'Europa Under 19 nel 2005 battendo insieme ai compagni di squadra i pari età dell'Inghilterra. C'è stato poi il successo nel Mondiale 2018 in Russia in finale contro la Croazia, che ha riportato la Coppa del Mondo a Parigi vent'anni dopo la prima storica volta.

Ci sarebbe stato spazio anche per un Europeo, se il Portogallo non avesse deciso di rovinare la festa già organizzata agli Champs-Élysées battendo ai tempi supplementari la nazionale di Didier Deschamps proprio all'ultimo atto. Eppure nella sala trofei di Hugo Lloris continua a mancare un titolo nazionale.

Il portiere non ha mai vinto un campionato nella sua carriera e in generale a livello di club si è limitato a raccogliere le briciole. Seppure ci sia andato vicino sia nella sua esperienza in Ligue 1 sia in quella in Premier League. Seppure il Tottenham non sia una squadra molto avvezza alla vittoria di titoli, Lloris ci è andato vicino nel 2016-2017. In quella stagione gli Spurs chiusero il campionato al secondo posto dietro al Chelsea di Conte.

Ma Lloris non è riuscito nemmeno a godere della straordinaria serie di vittorie consecutive in campionato messa a segno dal Lione dal 2001 al 2008. L'esordio con la maglia dell'OL è infatti arrivato nel 2008-2009 alla fine del ciclo vincente del club e in concomitanza con i trionfi di Bordeaux, Marsiglia e Montpellier e l'arrivo dei petroldollari a Parigi, che ha aperto la strada al dominio del PSG.

Con il Lione, il portiere è riuscito tuttavia ad aggiudicarsi una Coppa di Francia e una Supercoppa, che fin qui restano gli unici due trofei vinti in carriera con una squadra di club. Ma anche se dovesse chiudere la carriera senza campionati vinti, Lloris potrà consolarsi guardando l'argenteria conquistata con la sua nazionale.