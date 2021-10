Llorente riparte dall'Eibar, è ufficiale: accordo fino alla fine della stagione

L'attaccante ex Juventus giocherà nella Liga2 con il club basco. Era senza contratto dopo l'ultima esperienza all'Udinese.

A 36 anni, Fernando Llorente non ha alcuna intenzione di fermarsi. E dopo aver vissuto un'estate da svincolato in attesa dell'offerta giusta, ha ufficialmente trovato squadra: sarà un nuovo giocatore dell'Eibar.

L'annuncio del club di seconda divisione spagnola è arrivato nella mattinata di mercoledì. L'accordo è valido fino al termine della stagione e verrà formalizzato definitivamente dopo le visite mediche.

"La Sociedad Deportiva Eibar ha raggiunto un pre-accordo con Fernando Llorente per ingaggiare l'attaccante fino al termine della stagione".

Il Navarro è reduce dall'ultima metà stagione passata con la maglia dell'Udinese, dopo un anno e mezzo con la maglia del Napoli, dove era finito ai margini. Nel suo recente passato anche lo Swansea e il Tottenham.

La sua ultima stagione in Spagna è stata nel 2015/16 con il Siviglia. Aveva lasciato il suo Athletic Bilbao nel 2013 per passare alla Juve. Ora il ritorno nei Paesi Baschi, con l'Eibar, secondo in Liga2 dopo la retrocessione dello scorso anno.