Llorente resta al Napoli: no della SPAL per Petagna

Fernando Llorente resta al Napoli: la SPAL non libera Andrea Petagna che era l'obiettivo per l'attacco. L'Inter vira su Olivier Giroud.

Non sarà Fernando Llorente il rinforzo dell' per l'attacco: lo spagnolo resterà al che non ha avuto il via libera per l'acquisto del suo sostituto.

Come riportato da 'Sky Sport', i partenopei hanno ricevuto il secco no da parte della per Andrea Petagna: i ferraresi non se la sono sentita di cedere uno dei loro giocatori migliori a metà stagione e con la salvezza da conquistare.

A questo punto è chiaro che il mirino dell'Inter si sposti inevitabilmente su Olivier Giroud dopo la frenata dei giorni scorsi che ha rischiato di far naufragare definitivamente la trattativa.

Il Napoli rimarrà con gli stessi attaccanti ai quali si aggiungerà presto anche Matteo Politano, con cui è già stato raggiunto un accordo di massima: in via di definizione anche quello con la società nerazzurra.