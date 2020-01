Llorente nel mirino del PSG: può sostituire il partente Cavani

Con Cavani verso l'Atletico, il PSG intensifica la ricerca per il sostituto: spunta Fernando Llorente, che entro fine mese può lasciare il Napoli.

Lo scambio con la Juventus tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa è saltato. Ma il ha lo stesso i suoi bei problemi da risolvere entro venerdì. Uno su tutti: quello della possibile sostituzione di Edinson Cavani, in procinto di abbandonare Parigi per approdare all' .

Il post Matador, secondo 'Le Parisien', potrebbe arrivare dalla . E sempre da , come accadde nel 2013 con Cavani. Si tratta di Fernando Llorente, indiziato dunque all'addio ai partenopei dopo appena sei mesi.

Quello di Llorente non è l'unico nome sondato dal PSG, come ricorda l'edizione online del quotidiano. Ma, a ben vedere, si inquadrerebbe nel profilo ideale del vice-Icardi: silenzioso e in grado di accettare la panchina, diversamente da Cavani.

Su Llorente c'è sempre l' , che pare averlo scelto come riserva di Lukaku preferendolo a Olivier Giroud. Ma negli scorsi giorni il Napoli ha bloccato il suo possibile approdo a Milano in virtù dei costanti problemi fisici di Mertens.