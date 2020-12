Tuttosport - Llorente-bis per la Juventus: ma solo dopo la Supercoppa

Fernando Llorente potrebbe essere l'occasione giusta per la Juventus: il Napoli può liberarlo a zero, ma solo dopo la Supercoppa Italiana.

Fernando Llorente alla ? No, non è una trattativa del passato, ma una storia d'amore che potrebbe ben presto tornare d'attualità. Il giocatore è chiuso al e, nonostante il debutto in campionato di qualche giorno fa, è chiaro che non rientri più nei piani partenopei.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'attaccante spagnolo potrebbe essere la pista migliore per la Juventus a gennaio, visto che Andrea Pirlo ha bisogno di un altro attaccante, capace di fare la prima punta e di far riposare Morata o Ronaldo.

Il Napoli lo potrebbe liberare a costo zero e così aveva già detto di fare anche con la , che si è interessata al suo acquisto. Con la Juventus non dovrebbe essere diverso, ma ci sarebbe una condizione in più.

Il giocatore sarebbe ceduto alla rivale soltanto dopo la , che si giocherà proprio tra Napoli e Juventus il 20 gennaio. Dopodiché la squadra partenopea potrebbe liberare Llorente, anche aiutato dai recuperi di Osimhen e Mertens.