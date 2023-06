Il Liverpool si regala Mac Allister: contratto fino al 2028

Il Liverpool ha prenotato le visite mediche di Alexis Mac Allister, in arrivo dal Brighton di De Zerbi: contratto quinquennale.

Alla fine non è arrivato l'agognato quarto posto in Premier League per il Liverpool, che avrebbe permesso ai ragazzi di Klopp di disputare la Champions del prossimo anno: i 'Reds' saranno di scena in Europa League, palcoscenico che comunque non influisce sulle scelte di mercato.

A partire dalla stagione 2023/24, a Henderson e compagni si unirà anche Alexis Mac Allister: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è praticamente fatta per il centrocampista proveniente dal Brighton di De Zerbi.

L'argentino, laureatosi campione del mondo in Qatar, firmerà un contratto con scadenza fissata per il 30 giugno 2028: il Liverpool ha prenotato le visite mediche per la giornata di oggi e, entro domani, dovrebbe arrivare anche la firma sull'accordo, in modo da completare il trasferimento prima degli impegni del giocatore in nazionale.

Un colpo di livello assoluto per il Liverpool, che si regala Mac Allister dopo una stagione eccezionale a livello personale e collettivo: dopo il trionfo ai Mondiali, l'ex Boca Juniors ha recitato un ruolo primario nella conquista dell'Europa League da parte del Brighton, alla prima storica qualificazione ad una competizione continentale.

Ben 12 goal e 3 assist tra Premier League e FA Cup per il classe 1998, scoppiato in lacrime in occasione della gara persa contro l'Aston Villa: troppo forte la commozione per il saluto alla sua gente, che lo ha acclamato e fatto sentire un re in tre anni e mezzo indimenticabili.