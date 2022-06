Liverpool, cresce la fiducia per Nunez: operazione da quasi 90 milioni di euro

Il Liverpool ha individuato in Darwin Nunez il rinforzo per il suo attacco. Dovrebbe andare a sostituire il partente Sadio Mané.

Il Liverpool ha individuato in Darwin Nunez il grande obiettivo di mercato per rafforzare il suo attacco.

Secondo quanto appreso da GOAL, in casa Reds la fiducia di riuscire a chiudere positivamente l’operazione con il Benfica sta crescendo di ora in ora.

Il Liverpool è pronto a mettere sul piatto una cifra record per il club, ovvero circa 88 milioni di euro, pur di riuscire a far suo il cartellino dell’attaccante uruguaiano sulle cui tracce c’è anche il Manchester United.

Darwin Nunez andrebbe a sostituire, nello scacchiere tattico di Jurgen Klopp, Sadio Mané. Sebbene per prime due offerte del Bayern Monaco per l’acquisto dell’attaccante senegalese siano state rispedite al mittente, a Liverpool sono comunque convinti che si riuscirà a trovare una quadratura del cerchio e che presto il giocatore si unirà ai campioni di Germania.

Anche nella prossima stagione Jurgen Klopp non abbandonerà il suo ormai classico 4-3-3 e in Darwin Nunez è stato intravisto l’elemento ideale da posizionare al centro del tridente offensivo.

Il previsto addio di Mané, ma anche il calo di Roberto Firmino nelle ultime due stagioni, hanno spinto il club a lavorare su un nuovo innesto. Il Liverpool nel 2020 si è già assicurato Diogo Jota, mentre a gennaio ha acquistato Luis Diaz, ma ora è pronto ad investire in maniera pesante pur di far suo uno dei centravanti emergenti più forti dell’intero panorama calcistico internazionale.

Nunez, 22 anni, ha impressionato anche nelle due sfide di Champions League che hanno visto il Benfica opposto al Liverpool nei quarti di finale. Ha segnato sia nel match di andata che in quello di ritorno ed ha colpito Klopp sia per la sua fisicità che dal modo in cui si è comportato in campo.

Secondo quanto appreso da GOAL, il Benfica è pronto a cedere la sua stella, ma solo a fronte di un’offerta estremamente consistente. Il Liverpool dovrà quindi battere il suo record di spesa (nel 2018 per Virgil Van Dijk) per arrivare all’uruguaiano.

Parte del denaro per chiudere l’operazione arriverà appunto dalla cessione di Mané. Il giocatore è pronto a trasferirsi al Bayern, ma il Liverpool valuta il suo cartellino più di 45 milioni di euro.

La prime due offerte del club tedesco non sono state all’altezza delle aspettative. Il Bayern ha infatti messo sul tavolo circa 27 milioni di euro, ai quali poi eventualmente aggiungere altri 35 in bonus non facilmente raggiungibili, tra i quali quello della conquista del Pallone d’Oro da parte dello stesso Mané.

L’attaccante senegalese, proprio come Firmino e Salah, vedrà scadere il contratto che lo lega al Liverpool nel giugno del 2023 e, sebbene inizialmente sembravano esserci spiragli per un rinnovo, adesso l’addio viene dato come scontato.

Il Liverpool si aspetta inoltre di ricevere offerte per l’attaccante giapponese Takumi Minamino (ci sono Leeds e Wolverhampton sulle sue tracce), la cui valutazione di poco inferiore ai venti milioni di euro.

Lascerà inoltre il club inglese anche Divock Origi, che si trasferirà al Milan a parametro zero.