Il Liverpool dilaga in rimonta: da 0-2 a 7-2 contro il Blackpool

Ultima amichevole prima dell'inizio del campionato per il Liverpool di Klopp, che va sotto di due reti contro il Blackpool e poi si scatena.

Signing off #LFCPreSeason with a convincing win 💪🔴 — Liverpool FC (@LFC) September 5, 2020

La formazione di League One (terza divisione inglese) parte forte e passa in vantaggio prima con dopo un quarto d'ora e poi raddoppia con Yates poco dopo la mezz'ora con una bella conclusione. I Reds reagiscono soltanto poco prima dell'intervallo accorciando le distanze con Matip sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa la furia degli uomini di Klopp si abbatte sul Blackpool. Il pareggio lo segna Mane, che dà il via alla rimonta di Firmino due minuti più tardi. Poi un altro micidiale uno-due tra il 69' e il 72' con Elliott e Minamino, che finalizza una bellissima azione.

Nel finale la macchina Reds continua a macinare gioco e si mostra a tratti spettacolare: Origi e Van den Berg arrotondano il risultato e travolgono la squadra avversaria. Un chiaro messaggio alle pretendenti da parte del Liverpool, che si candida ancora e più che mai per la vittoria finale sia in Premier che in ambito europeo.