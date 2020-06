Liverpool campione, Klopp si commuove: "Non ho parole"

Un titolo che mancava da ben 30 anni, arrivato stando comodamente seduti in poltrona: il e i suoi tifosi avevano immaginato un trionfo diverso con cui esternare tutta la propria gioia, ma poco male.

Il successo del Chelsea sul Manchester City ha certificato la vittoria finale dei 'Reds' di Jürgen Klopp che, ai microfoni di 'Sky Sports', non è riuscito a trattenere le lacrime durante un collegamento con la leggenda Kenny Dalglish, allenatore-giocatore nella stagione 1989/1990.

"This is a big moment, I have no real words. I am completely overwhelmed. I never thought I would feel like this!" 😭



An emotional Jurgen Klopp broke down in tears after his #LFC side sealed the Premier League title! pic.twitter.com/Mb9U7v4MTP