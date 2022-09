Liverpool-Brighton dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Liverpool sfida il Brighton di De Zerbi nel nono turno di Premier League: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

LIVERPOOL-BRIGHTON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Brighton

Liverpool-Brighton Data: 01-10-2022

01-10-2022 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: Sky Sport (254 del satellite)

(254 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Liverpool e Brighton si affrontano in occasione della nona giornata di Premier League.

Si tratta dell'esordio assoluto per Roberto De Zerbi da allenatore dei 'Seagulls', l'assoluta rivelazione sino a questo punto del campionato e virtuale quarta forza del torneo a meno cinque dalla capolista Arsenal.

Un debutto tutt'altro che semplice sul campo dei Reds di Jurgen Klopp, protagonisti di un avvio di stagione decisamente altalenante: il Liverpool, infatti, è ottavo in classifica con appena 9 punti conquistati in sei partite.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Liverpool-Brighton: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LIVERPOOL-BRIGHTON

Liverpool-Brighton si giocherà sabato 1 ottobre 2022 ad Anfield. Calcio d'inizio alle ore 16.00.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-BRIGHTON IN TV

La partita di Anfield verrà trasmessa in diretta tv su Sky al canale Sky Sport (254 del satellite)

LIVERPOOL-BRIGHTON IN DIRETTA STREAMING

Match visibile in streaming per i clienti Sky su Sky Go, la cui app è scaricabile su smartphone e tablet. Si potrà accedere al servizio anche tramite pc o notebook collegandosi al portale ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-BRIGHTON

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arlnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliot, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Diaz. All. Klopp.

BRIGHTON (4-2-3-1): Sanchez; Veltman, Webster, Dunk, Estupinan; MacAllister, Caicedo; March, Gross, Trossard; Welbeck. All. De Zerbi.