Liverpool-Atletico Madrid 2-3: Llorente e Morata eliminano i Reds

Grazie a una doppietta di Marcos Llorente e a Morata, l'Atletico espugna Anfield e va ai quarti. Il Liverpool va sul 2-0, poi sciupa tutto.

Il sogno del bis si infrange contro la vena da supereroe di Marcos Llorente. Il campione in carica è eliminato dalla . Passa l' al termine di una partita dalle mille e mille emozioni, sforata nei tempi supplementari e conclusasi con un 2-3 in rimonta che, per i Reds e per Jurgen Klopp, è una sentenza amarissima.

Il grande protagonista, come detto, è Marcos Llorente. L'ex , da questa sera beniamino della parte biancorossa della Capitale. Entrato al 56' per Diego Costa e decisivo. Anzi: di più. Proprio la sua doppietta, nel primo supplementare, riporta in partita un Atletico in doppio svantaggio e apparentemente al tappeto, regalandogli un insperato e clamoroso passaggio ai quarti di finale di Champions League. E Morata completa addirittura la rimonta al 120' con una rete ininfluente: 3-2.

Il Liverpool era passato in vantaggio sul finire del primo tempo con Wijnaldum, cercando a più riprese il 2-0 senza trovarlo: merito di Oblak, autore di più interventi da grande portiere, e della traversa, che nella ripresa respingeva il colpo di testa ravvicinato di Robertson. I Colchoneros avevano trovato il teorico pari con Saul: fuorigioco netto, tutto inutile.

Quindi, nel primo tempo supplementare, ecco il raddoppio di Firmino: colpo di testa contro il palo e tap-in vincente del brasiliano. Una rete che sembrava scrivere la parola 'fine' alla questione qualificazione. Fino all'entrata in scena di Marcos Llorente: primo destro vincente al 97', secondo destro vincente al 95' grazie alla collaborazione di Adrian. E poi il 3-2 di Morata. Liverpool eliminato, Atletico avanti.

Liverpool-Atletico Madrid 2-3

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson (105' Fabinho), Wijnaldum (105' Origi), Oxlade-Chamberlain (82' Milner); Salah, Firmino (113' Minamino), Mané. All. Klopp

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier (90' Vrsaljko), Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saul Ñiguez, Thomas, Correa (105' Gimenez); João Felix (103' Morata), Diego Costa (56' Marcos Llorente). All. Simeone

Arbitro: Danny Makkelie ( )

Goal: 43' Wijnaldum (L), 94' Firmino (L), 97' e 105' Marcos Llorente (A), 120' Morata (A)

Ammoniti: Alexander-Arnold, Morata, Saul