Liverpool-Arsenal 2-2: Salah e Firmino griffano la rimonta dei Reds

Martinelli e Gabriel Jesus illudono i Gunners, poi arriva la rimonta dei Reds: Salah segna e sbaglia un rigore, Firmino firma il 2-2 nel finale.

Impresa del Liverpool che, sotto 2-0 ad Anfield contro l'Arsenal, acciuffa la capolista sul definitivo 2-2 dopo aver sfiorato addirittura il tris a tempo scaduto. I Gunners, dal canto loro, sprecano un'occasione d'oro ma mantengono 6 punti di vantaggio sul Manchester City, anche se la squadra di Guardiola ha una partita in meno rispetto ai londinesi.

Nella prima frazione di gioco, la partenza dei Gunners è fulminante e all'ottavo passano grazie al blitz vincente di Martinelli che sfrutta un rimpallo per infilarsi in area prima di trafiggere Alisson in uscita.

La squadra di Arteta orchestra le operazioni con qualità e con grande personalità e a due minuti dalla mezz'ora è Gabriel Jesus a firmare la rete del 2-0 che, di fatto, sembra già valere un'ipoteca sul match. Prima dell'intervallo, però, il Liverpool torna in superficie grazie a Salah che dimezza il gap a tre minuti dal break. Un sigillo destinato a stravolgere il copione della partita.

Nella ripresa, l'egiziano ha subito la chance per ristabilire l'equilibrio grazie al calcio di rigore procurato da Diogo Jota, atterrato in area da Ramsdale: dal dischetto si presenta appunto Salah che apre troppo il mancino e spedisce incredibilmente sul fondo.

Arsenal letteralmente graziato, ma il forcing dei Reds produce l'esito sperato nel finale di gara, grazie alla mossa vincente di Klopp: dentro Firmino al 78' e dopo nove minuti è proprio il brasiliano ad arrampicarsi sul cross dal fondo di Alexander-Arnold per firmare il clamoroso 2-2 di testa.

In pieno recupero, la squadra di Klopp sfiora addirittura il colpaccio, ma Ramsdale è mostruoso e sale in cattedra piazzando due interventi decisivi, a seguire quello determinante su Nunez: una parata strepitosa a disinnescare il sinistro a giro di Salah e infine la prodezza sul tentativo a botta sicura di Tierney da zero metri. Finisce 2-2. Goal e spettacolo da una parte e dall'altra. Ingredienti che ad Anfield non mancano proprio mai.

LIVERPOOL-ARSENAL, IL TABELLINO

LIVERPOOL-ARSENAL 2-2

MARCATORI: 8' Martinelli (A), 28' Gabriel Jesus (A), 42'Salah (L), 86' Firmino (L)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho (78' Firmino), Henderson, Jones (60' Thiago Alcantara); Salah, Jota (60' Nunez), Gakpo. All. Klopp.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Gabriel M., Holding, Zinchenko (88' Tierney); Partey, Xhaka; Saka, Odegaard (80' Kiwior), Martinelli; Gabriel Jesus (79' Trossard). All. Arteta.

Arbitro: Tierney

Ammoniti: White (A), Van Dijk (L), Xhaka (A), Alexander-Arnold (L), Robertson (L), Ramsdale (A), Fabinho (L)

Espulsi: -