Liverpool, Alisson fuori alcune settimane: in arrivo Lonergan

Klopp ha confermato che Alisson starà fuori alcune settimane per l'infortunio al polpaccio. Il Liverpool ingaggia lo svincolato Lonergan.

Il debutto in Premier League ha portato in dote al una rotonda vittoria ma anche una bella grana di nome Alisson. L'ex portiere della , infatti, ha accusato un infortunio ed è stato costretto a chiedere il cambio già nel primo tempo della gara contro il vinta poi per 4-1 dai Reds.

Alisson ha accusato un problema muscolare al polpaccio, zona sempre particolarmente delicata per i calciatori. Ecco perché il Liverpool non affretterà il rientro del portiere brasiliano.

Jürgen Klopp has confirmed @Alissonbecker will be sidelined for ‘the next few weeks’ due to the calf injury he sustained on Friday. — Liverpool FC (@LFC) August 12, 2019

Lo stesso Jurgen Klopp, sulle pagine del sito ufficiale del club, ha confermato quindi che Alisson sarà costretto a restare fuori alcune settimane e di certo non giocherà le prossime gare del Liverpool.

"Non voglio fare una prognosi esatta ora ma sicuramente ci vorrà un po'. Per cose del genere ho già visto stop di sei settimane, Alisson non ha mai avuto infortuni gravi in carriera quindi voglio vedere come evolve la situazione ma sicuramente sarà fuori per le prossime settimane".

Il Liverpool intanto, nonostante il calciomercato in sia ormai chiuso, corre ai ripari come può e ha messo sotto contratto Andrew Lonergan. L'esperto portiere di 35 anni era svincolato ma si allenava con i Reds già da alcune settimane.

Lonergan peraltro potrebbe tornare subito utilissimo a Klopp dato che, probabilmente, sarà proprio lui ad accomodarsi in panchina nella gara di Supercoppa Europea che vedrà il Liverpool impegnato contro il .