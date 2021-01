Liverani a rischio esonero: il Parma pensa a Paulo Sousa e Mazzarri

Atalanta-Parma decisiva per le sorti di Fabio Liverani al Parma: in caso di ribaltone, tra i possibili sostituti spiccano Paulo Sousa e Mazzarri.

Un avvio di stagione tormentato da Covid e infortuni, oggi una classifica difficile (quintultimo posto). Fabio Liverani è appeso a un filo, con - ultima spiaggia per il tecnico romano.

In caso di passo falso a Bergamo, il destino dell'ex sulla panchina dei ducali potrebbe essere segnato: l'esonero rappresenterebbe un'ipotesi tutt'altro che remota, col club emiliano che si sarebbe già guardato attorno per trovare l'eventuale sostituto.

Tra i possibili successori di Liverani, pronti a subentrargli qualora il Parma fallisse contro la Dea e la società optasse per il ribaltone, secondo la 'Gazzetta dello Sport' spiccano due nomi: quelli di Paulo Sousa e Walter Mazzarri.

Il portoghese è reduce dall'avventura in al e tornerebbe in dopo l'esperienza con la , l'allenatore livornese morde il freno per tornare in pista dopo il matrimonio naufragato col .

Tutto dipenderà dall'esito di Atalanta-Parma, gara della verità per Liverani: sullo sfondo nuovi scenari, ma anche la possibilità di un risultato positivo in grado di salvargli la panchina.