Litigio in diretta tra Piqué e Casillas: l'ex Real se ne va

Litigio in diretta tra l'ex difensore del Barcellona e lo storico portiere e capitano del Real Madrid, che ha lasciato lo studio a diretta in corso.

La Kings League ideata da Gerard Piqué sta riscuotendo sempre più consensi e interesse tra gli appassionati di calcio.

Il campionato segue regole innovative e tutte sue ed è trasmesso in diretta su Twitch. Oltre all'ex stella del Barcellona, sempre più ex calciatori si stanno avvicinando a questo nuovo fenomeno.

Tra questi c'è Iker Casillas, storico portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola, che è stato ospite dell'ultima diretta trasmessa in streaming.

Durante la discussione è stato toccato un argomento molto caldo, quello relativo al Barça Gate. Trattasi del caso che ha visto protagonista il club blaugrana, che avrebbe versato 1,4 milioni di euro all'ex vice-presidente del comitato arbitrale spagnolo tra il 2016 e il 2018.

Casillas ha ironizzato con Piqué, invitandolo a glissare sull'argomento e arrivando a esprimersi con toni piuttosto duri.

"Gerard, devi stare zitto per anni. È uno dei più grandi furti che le persone abbiano potuto vedere nel calcio".

Piqué però non è rimasto in silenzio e anzi, ha risposto per le rime all'ex portiere del Real Madrid, pungolandolo su presunti favori arbitrali pro blancos.

"Se proprio vogliamo parlare allora dovremmo dire quello che è successo in Champions League… il Real Madrid uscirà da tutte le parti. Non dico altro. In quegli anni abbiamo perso un campionato al Camp Nou contro l'Atletico con un gol annullato che era legale".

Casillas ha ribattuto, prima di sfilarsi l'auricolare e lasciare lo studio tra l'imbarazzo generale.

"Per una squadra passare due anni senza ricevere un rigore contro o un cartellino rosso è incredibile".

Insomma, a distanza di anni e malgrado ormai siano entrambi lontani dal mondo del calcio, la rivalità tra i due simboli di Barcellona e Real Madrid continua a farsi sentire.