Litigio con Djalò e Gourvennec: Ben Arfa messo fuori rosa dal Lille

Hatem Ben Arfa torna a fare notizia e non per l’espressione del suo talento calcistico. Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, il fantasista del Lille sarebbe finito fuori rosa dopo un litigio con l’allenatore Gourvennec in seguito al pareggio per 0-0 contro il Bordeaux dello scorso weekend.

Negli spogliatoi Ben Arfa sarebbe arrivato ai ferri corti con l’ex Milan Tiago Djalò, prima di riversare la sua rabbia sull’allenatore per l’atteggiamento tattico.

“Giochiamo troppo bassi, non come una squadra che deve difendere un posto in Champions. Non siamo al Guingamp (ex squadra di Gourvennec, ndr)”.

Martedì Ben Arfa non si è allenato insieme ai compagni e viene tenuto fuori dal gruppo a causa deluso comportamento. Il club ha aperto un’indagine disciplinare interna e starebbe studiando una soluzione.

Il contratto di Ben Arfa, arrivato solo lo scorso gennaio, scade a giugno.