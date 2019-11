L'Italia a Euro 2020, Mancini: "Il sorteggio non ci preoccupa"

Roberto Mancini commenta il momento che sta vivendo la Nazionale Azzurra: “Non abbiamo ancora vinto nulla. Il gruppo per Euro 2020 è quello”.

Quello che si è appena concluso è stato per l’ un cammino di qualificazione a entusiasmante. La Nazionale Azzurra infatti, non solo ha staccato il pass per il torneo con largo anticipo, ma l’ha fatto dominando un Gruppo J portato a termine con dieci vittorie in altrettante partite.

Un risultato importante per una Nazionale che era reduce dal mancato approdo a 2018, che Roberto Mancini ha commentato parlando al Social Football Summit di .

“Non abbiamo ancora vinto nulla, ma abbiamo gettato delle basi. Siamo contenti perché i tifosi si sono riavvicinati alla Nazionale, ma è presto ancora per essere ricordati. Magai vorremmo farlo più avanti dopo aver vinto un Europeo o un Mondiale e a quel punto si potrebbero fare anche dei paragoni con il passato. Il fatto di aver vinto sempre aiuta, ma adesso l’importante è conservare questo topo di gioco e questa mentalità”.

Il commissario tecnico Azzurro ha già in mente molti dei 23 che porterà con se agli Europei.

“Il gruppo è quello, sono confermati quasi tutti, al limite ci saranno uno o due cambi. Purtroppo qualcuno non sarà convocato e dispiace. Possono venire con noi solo il 23, ma ce ne sarebbero una decina in più che meriterebbero la convocazione. Barella? Non aveva grande esperienza quando ha debuttato, ora è uno dei migliori centrocampisti italiani. Castrovilli è giovane ed ha qualità importanti, dipende da lui. Balotelli? Sei mesi possono essere lunghi”.

L’Italia sarà testa di serie al sorteggio, ma rischia comunque di dover affrontare nella fase a gironi avversarie come e .