Gazzetta dello Sport - La lista UEFA dell'Atalanta: Gasperini esclude Ilicic

Febbraio è il mese del ritorno delle competizioni europee che, nel caso dell'Atalanta, significano Europa League: gli orobici hanno terminato il girone di Champions al terzo posto, 'retrocedendo' così nel secondo torneo continentale più importante.

Ai sedicesimi i nerazzurri affronteranno l'Olympiacos: andata a Bergamo il 17 febbraio, ritorno in Grecia una settimana più tardi; doppio appuntamento a cui non potrà prendere parte Josip Ilicic.

Lo sloveno, infatti, è il grande escluso della lista UEFA presentata dal club lombardo secondo quanto riferito dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport': a far posto ai due nuovi acquisti Boga e Mihaila anche Gosens, ceduto all'Inter nella sessione invernale appena conclusa del calciomercato.

L'assenza di Ilicic sembra avere a che fare con i problemi di natura personale accusati dal giocatore, la cui ultima apparizione in campo è datata 9 gennaio in quel di Udine: da allora non si è visto più e ha saltato le sfide contro Inter, Venezia e Lazio.

Gasperini aveva parlato in questi termini del suo attaccante al termine della trasferta dell'Olimpico.

"Gli siamo stati e gli saremo sempre vicini: la nostra testa è una giungla, possiamo solo sperare che venendo al campo trovi soddisfazioni. Quest’anno si è impegnato come non mai: non sappiamo quando tornerà come calciatore".

I demoni post-lockdown sembrano essere tornati nella quotidianità di Ilicic, a cui va l'augurio di un pronto recupero per poterlo rivedere all'opera prima del 'rompete le righe' estivo.