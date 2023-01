Lisandro Magallan lascia l'Ajax dopo 4 anni: l'ex Crotone ha risolto il contratto

L'ex Crotone ha risolto il proprio contratto con i Lancieri: saluta Amsterdam dopo aver collezionato appena nove presenze in quattro anni.

Si chiude ufficialmente l'avventura di Lisandro Magallan con la maglia dell'Ajax. Il difensore argentino ha risolto il contratto con i Lancieri dopo quattro anni.

Il classe 1993 è stato ingaggiato dal club di Amsterdam nell'estate del 2019, prelevato dal Boca Juniors. Una manciata di apparizioni, però, e il centrale albiceleste era di nuovo con le valigie in mano, girato in prestito all'Alaves, prima dell'approdo in Serie A nella stagione 2020/21.

Proprio così perché Magallan è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Crotone, ma la sua avventura nel Belpaese si è chiusa dopo la retrocessione dei calabresi in Serie B.

Il 31 agosto del 2021 è stato girato in prestito all'Anderlecht, ma anche la sua avventura in Belgio è passata agli archivi dopo un solo campionato.

In estate, dunque, il rientro nella capitale olandese, ma decisamente ai margini del progetto: dopo sole 9 apparizioni ufficiali in 4 anni, matura il definitivo addio.