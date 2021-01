Lisandro Lopez, nuova avventura a 37 anni: ufficiale all'Atlanta United

Lisandro Lopez, 37enne attaccante argentino ex Porto e Lione, sposa l'Atlanta United dopo l'esperienza in patria col Racing Avellaneda.

A 37 anni, Lisandro Lopez si rimette in gioco. Conclusa l'avventura al Racing Avellaneda, l'attaccante argentino vola negli States dicendo sì all' .

Lisandro, che in carriera ha incrociato anche club italiani con le maglie di e in e che nel 2013 sfiorò l'approdo alla , fa capolino in a titolo gratuito.

Entusiasta Carlos Bocanegra, vicepresidente e direttore tecnico del club a stelle e strisce.

"E' un bomber esperto che rafforzerà il nostro attacco, siamo lieti di aggiungere un giocatore con la sua esperienza e qualità al nostro club. Porta leadership e una mentalità vincente, ha vinto vari campionati e Coppe e riteniamo che avrà un impatto positivo sui più giovani della rosa".

Lopez, durante le stagioni vissute in Europa, era diventato virale per via dell'esultanza dopo i goal con cui 'si dava del matto' dopo aver spedito la palla in fondo al sacco.