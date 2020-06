Il Lipsia avvisa Schick: "Probabilmente non lo riscatteremo"

Schick, in prestito dalla Roma, vuole rimanere al Lipsia, ma Nagelsmann avvisa: "Non possiamo sprecare soldi, vedremo se venderemo giocatori".

Non ha mai segnato così tanto, considerando le presenze. Dopo la delusione di , Patrick Schick ha dimostrato in di poter essere un grande calciatore, come a Genova, in maglia . La sua stagione a potrebbe però essere anche l'unica della sua carriera.

Nonostante Schick negli ultimi giorni abbia evidenziato di voler rimanere in , dove ha segnato dieci reti tra cui tre nelle ultime tre gare, il giovane allenatore del club, Nagelsmann, ha evidenziato di avere grossi dubbi riguardo un eventuale riscatto.

Non che Schick non sia un'ottimo elemento per il Lipsia, ma il club non è sicuro di poterselo permettere. Tutto potrebbe ovviamente cambiare in caso di ufficiale addio di Werner al , per ora smentito da parte della società tedesca nonostante la voce sia sempre più insistente.

Intanto però la situazione descritta da Nagelsmann è questa:

"Anche se ci qualifichiamo per la Champion penso che probabilmente non riscatteremo Schick e Angelino. Non possiamo sprecare soldi, anche se ci qualifichiamo per la . Abbiamo un piano rigoroso e un budget che deve essere rispettato. Se non vendiamo giocatori, è improbabile che saremo in grado di acquistarne altri".

Appare comunque decisamente improbabile una permanenza di Werner anche nella prossima annata di Bundesliga, ragion per cui la conferma di Schick dovrebbe in effetti essere la scelta più probabile nel calciomercato estivo del Lipsia.

La Roma ha ceduto in prestito Schick con diritto di riscatto, fissato ad altri 28 milioni in più, 29 in caso di qualificazione alla Champions League, rispetto ai 3,5 già incassati dalla società capitolina la scorsa estate. Questione aperta, serviranno settimane per conoscere il risultato finale.