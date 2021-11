Lipsia-PSG, finale al veleno: "Arbitro più interessato all'autografo di Neymar che alla partita"

A un certo punto della sfida contro il Paris Saint-Germain, Jesse Marsch è letteralmente esploso: Ekberg, arbitro della sfida, si avvicina alla panchina ed estrae un cartellino giallo. E' la mezz'ora di gioco e il RB Lipsia sta pareggiando per 1-1 contro i parigini.

A far infuriare l'allenatore statunitense una gestione, quella del direttore di gara, non proprio lineare, con un gioco spesso spezzato e decisioni non sempre costanti.

"Ero arrabbiato sin da subito con l'arbitro. So che i grandi club a differenza dei piccoli vengono rispettati. Posso solo arrabbiarmi, altrimenti si continua: non cambia nulla, neanche con i fischi del pubblico. Il quarto uomo ha lo stesso atteggiamento: avevo due opzioni. O accettare tutto o farmi prendere dall'emozione per ottenere più rispetto dal direttore di gara", ha spiegato Marsch nel post-gara.

Alla fine il risultato sarà di 2-2, con rigore finale realizzato da Szoboszlai e assegnato su segnalazione del VAR: ma proprio su quest'ultimo Marsch ha da ridire.

"Se il VAR non fosse intervenuto non lo avrebbe dato. Ed era un rigore evidente".

Il problema, a detta dell'allenatore del Lipsia, sta nel diverso atteggiamento tenuto nei confronti delle due squadre, con una particolare attenzione rivolta al PSG "delle stelle".