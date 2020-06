Il Lione punta Godin: “È tra i nomi che ci siamo appuntati”

Il difensore dell’Inter è nel mirino del club francese, alla ricerca di un rinforzo per la difesa di Rudi Garcia.

Dopo soltanto una stagione senza troppi acuti, Diego Godin potrebbe già lasciare l’ . Sull’ex Atlético Madrid, secondo ‘RMC Sport’, ci sarebbe forte l’interesse del , alla caccia di un centrale d’esperienza.

La conferma è arrivata direttamente dal presidente Jean-Michel Aulas, che a 'Europe 1' ha riconosciuto che l'interesse esiste, così come come per Sakho.

“Sono tra i nomi che ci siamo segnati, ma ce ne sono anche molti altri”.

In stagione Godin ha collezionato 25 presenze, finendo spesso in ballottaggio con Bastoni. Ha fatto fatica ad adattarsi alla difesa a tre di Conte e ora il suo futuro potrebbe essere in dubbio.