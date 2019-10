Lione, Aulas conferma il no di Mourinho: "Ha scelto un altro club"

Il presidente del Lione ha cercato di portare Mourinho in Francia ma lo Special One ha rifiutato l'offerta: "Ha già scelto un altro club".

Il futuro di Josè Mourinho non sarà in . Il , dopo l'esonero di Silvinho, ci ha provato davvero con lo Special One ma il portoghese ha preferito declinare l'offerta.

A rivelarlo è stato direttamente il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, intervistato telefonicamente da 'Get French Football'.

"Abbiamo avuto degli scambi abbastanza lusinghieri tramite sms. E' stato bello per tutti ma non ha accettato la nostra proposta di incontro perché ha scelto un altro club".

A questo punto, insomma, non resta che capire quale sarà la prossima destinazione di Mourinho che, dopo la rottura col , probabilmente aspetta proprio una chiamata dalla Premier League per rimettersi in gioco.

Il Lione, invece, deve cercare altrove il successore di Silvinho e secondo le ultime indiscrezioni il favorito sarebbe Laurent Blanc, ex CT della Francia.