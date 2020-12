L'Inter pensa a Pavoletti: può entrare nell'affare Nainggolan

L'Inter resta a caccia di una punta di riserva per il mercato di gennaio: Pavoletti è un'ipotesi, al Cagliari potrebbe finire Nainggolan.

Nella prossima sessione di calciomercato, impoverita dalle restrizioni attuate per limitare la diffusione del Covid-19, difficilmente assisteremo a colpi mirabolanti e strapagati: una situazione, questa, che interessa praticamente tutte le società. compresa.

Marotta e Ausilio dovranno aguzzare l'ingegno per regalare a Conte una nuova punta, un attaccante di riserva e, allo stesso tempo, affidabile e d'esperienza. Identikit che corrisponde al profilo di Leonardo Pavoletti.

Il classe 1988 sta finalmente ritrovando continuità di presenze e prestazioni dopo aver trascorso tutta la passata stagione a riprendersi dalla rottura del legamento crociato, infortunio che ha rischiato di compromettere seriamente la sua carriera.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', Pavoletti potrebbe entrare nell'affare che dovrebbe riportare Nainggolan al : il belga non disdegnerebbe un ritorno in Sardegna, voluto fortemente dalla società rossoblù che in estate ha fatto di tutto per strappare un nuovo prestito, rifiutato a più riprese dall'Inter.

Pavoletti sarebbe acquistato per svolgere il ruolo di quarta punta, alle spalle di Lukaku, Lautaro e Sanchez: prenderebbe il posto di Pinamonti, che a gennaio potrebbe fare le valigie per cercare maggiore spazio altrove.

In ogni caso, l'eventuale nuovo ingresso avverrebbe solo tramite uno scambio di cartellini o di prestiti e la priorità sarà quella di ridurre il monte ingaggi per dare maggiore respiro alle casse.