L'Inter cede Esposito: ufficiale il prestito alla SPAL

L'Inter cede Sebastiano Esposito alla SPAL in prestito fino al 30 giugno 2021, il giovane attaccante ha già debuttato in Champions League.

Dopo Godin al , ed in attesa dell'ufficialità di Candreva alla , l' continua a sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Come previsto ormai da giorni Sebastiano Esposito lascia l'Inter, almeno temporaneamente, per accasarsi in prestito alla SPAL.

Esposito, che nella scorsa stagione per un periodo è stato la prima alternativa a Lautaro e Lukaku debuttando anche in , quindi giocherà in Serie B.

Il giovane attaccante peraltro a Ferrara ritrova il fratello Salvatore e sarà chiamato a crescere ulteriormente per cercare di convincere l'Inter a riportarlo a casa.