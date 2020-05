L'Inter guarda in casa Bayern: c'è l'interesse per Alaba

L’Inter potrebbe rappresentare un’opzione per Alaba in caso di addio al Bayern. Conte è un estimatore dell’esterno austriaco.

E’ considerato uno degli esterni sinistri più forti dell’intero panorama calcistico europeo e il fatto che il suo contratto scadrà nel 2021 lo rende ancora più appetibile.

David Alaba è uno di quei giocatori che farebbe comodo a qualunque top club, la sua permanenza al però non è scontata. Da tempo ormai si parla di un possibile rinnovo ed anche il tecnico Hansi Flick sta spingendo forte in questa direzione, la sensazione è però quella che sul suo tavolo e su quello del suo rappresentante Pini Zahavi, non sia ancora arrivata l’offerta giusta, tanto che la prima è stata respinta.

Secondo quanto riportato da 'SPORT1', tra le opzioni per il suo futuro c’è anche l’. Antonio Conte è un grande estimatore del terzino austriaco, tanto che già quando era alla guida del provò a portarlo a Londra.

Altre squadre

Inizialmente, sembrava che Alaba fosse propenso ad accettare eventualmente solo offerte dalla , ma adesso sembra possibilista anche riguardo ad un trasferimento in o Spagna.

Quello che è certo, è che se si trasferirà lo farà solo per una squadra capace di ambire a traguardi importanti e di lottare per la conquista della . Il giocatore si trova quindi davanti ad un bivio: prolungare con il Bayern e legare quindi il suo nome a quello del club con il quale ha debuttato nel 2010, oppure provare un’avventura tutta nuova.