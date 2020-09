L'Inter prova a piazzare Asamoah: offerte da Turchia e Germania

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Asamoah è ormai fuori dai radar dell'Inter e starebbe ascoltando offerte dalla Turchia e dalla Germania.

Che fine ha fatto Kwadwo Asamoah? Se lo chiedono in molti, ma il giocatore è praticamente sparito dalle gerarchie dell' ed in particolare di Antonio Conte. L'ex è quindi sul mercato, anche perché sgraverebbe i nerazzurri dal suo ingaggio.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', in questa finestra di mercato ci potrebbero essere delle novità a riguardo. Il ghanese, in scadenza nel 2021 e reduce da una stagione condizionata da alcuni acciacchi al ginocchio, ha delle proposte da parte di e , e le sta valutando per trovare la soluzione migliore.

Nel corso dell'ultima stagione ha giocato solo le prime settimane della stagione, prima di infortunarsi e restare poi fuori anche dopo aver recuperato dal guaio fisico.

Altre squadre

Asamoah, 32 anni a dicembre, potrebbe trovare un rilancio della sua carriera quindi all'estero.