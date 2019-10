Licenziato dal Nizza, trova subito squadra: Diaby-Fadiga verso il Paris FC

Allontanato dal Nizza a seguito del furto di un orologio di grande valore ai danni di Dolberg, Diaby-Fadiga è vicino alla firma col Paris FC.

Quello che sta vivendo Lamine Diaby-Fadiga non è propriamente il miglior momento della sua giovane carriera. L’attaccante 18enne infatti, dopo aver ammesso di aver rubato al compagno di squadra Kasper Dolberg un orologio dal valore di 70mila euro ha visto essersi rescisso il contratto che lo legava al .

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una vicenda clamorosa che ha fatto il giro del mondo la sua, a quanto pare però colui che fino a poche ore fa era ritenuto uno dei migliori talenti venuti fuori negli ultimi anni dal settore giovanile del club della Costa Azzurra, non resterà per molto tempo senza squadra.

Attualmente svincolato, Lamine Diaby-Fadiga ha infatti già trovato un club pronto a scommettere sulle sue qualità. Secondo quanto riportato da L’Equipe, a breve dovrebbe firmare per il Paris FC, club che milita nella seconda divisione transalpina (è ultima in classifica con appena due punti messi in cascina in nove partite).

L’attaccante 18enne, che nei si è nei giorni scorsi scusato con Dolberg ed ha accettato di rimborsarlo, ha intanto rotto il suo silenzio e svelato cosa l'ha spinto a compiere tale furto.

“Vivevo una situazione complicata, in contrasto con quella di Dolberg che è un giocatore di grande successo. Ho preso quell’orologio senza un motivo, forse per gelosia. Invece di provare a competere con lui sul campo, ho agito da codardo. Ora lascio il club con il quale ho sempre sognato di avere successo, la mia redenzione passerà attraverso la voglia di dedicarmi alla mia passione, ovvero il calcio”.

Qualora la trattativa con il Paris FC dovesse andare in porto, Lamine Diaby-Fadiga si ritroverebbe a condividere lo spogliatoio con una vecchia conoscenza del calcio italiano: quel Jeremy Menez che in ha vestito le maglie di e .