Licata-Catania dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Catania sul campo del Licata nel quarto turno del campionato di Serie D: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

LICATA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Licata-Catania

Licata-Catania Data: 02-10-2022

02-10-2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Telecolor

Streaming: Telecolor

Seconda trasferta stagionale per il Catania: gli etnei sfidano il Licata nella terza giornata del girone I del campionato di Serie D.

Avvio super per il Catania in campionato: nelle prime due giornate sono arrivati altrettante vittorie contro Ragusa e San Luca.

L'entusiasmo attorno alla squadra di Giovanni Ferraro cresce a dismisura come confermato dalla campagna abbonamenti record che ha già fatto registrare ben 10.620 tessere. Numeri impressionanti, mai registrati prima d'ora in D.

Avvio di stagione decisamente negativo, invece, per il Licata, fermo a zero punti dopo le sconfitte contro Vibonese e Castrovillari.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Licata-Catania: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LICATA-CATANIA

Licata-Catania si giocherà domenica 2 ottobre 2022 allo Stadio 'Dino Liotta' di Licata. Calcio d'inizio previsto per le ore 15.00.

DOVE VEDERE LICATA-CATANIA IN TV

La gara del Catania sul campo del Licata verrà trasmessa in diretta su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre per i soli residenti in Sicilia. L'emittente, infatti, ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le gare degli etnei.

LICATA-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

Licata-Catania sarà trasmessa anche in diretta streaming e sempre su Telecolor. Sarà sufficiente acquistare la singola partita o sottoscrivendo l'abbonamento.

Per i non residenti in Sicilia, sarà comunque possibile acquistare la partita in pay-per-view a 1,99 €.

PROBABILI FORMAZIONI LICATA-CATANIA

LICATA (3-5-2): Valenti; Vitolo, Calaiò, Orlando; Pino, Frisenna, Mudasiru, Rotulo, Cannia; Minacori, Baldeh.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca.