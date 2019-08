Lewandowski boccia il mercato del Bayern Monaco: "Servono altri giocatori"

Anche i ricchi piangono. Il mercato non sempre è portatore di soddisfazioni per i top club e le loro disponibilità economiche pressoché illimitate. O quasi.

Il aveva inaugurato i fuochi d'artificio con il colpo Lucas Hernandez, pagato 80 milioni, e con l'acquisto di Benjamin Pavard, strappato allo per 35.

Nessun giocatore d'attacco messo sotto contratto, circostanza che sembra preoccupare Robert Lewandowski: intervistato da 'Bild', il polacco non nasconde le perplessità per l'operato della dirigenza bavarese.

"Penso che abbiamo bisogno di tre nuovi giocatori. In attacco abbiamo perso Ribery, Robben e James Rodriguez, in quel reparto non c'è stata alcuna firma. Servirebbe un altro esterno d'attacco anche se dovesse arrivare Sané, poi un numero sei o una punta centrale".

Complicato affrontare una stagione lunga e stressante affidandosi soltanto a pochi elementi che possano tranquillamente ricoprire il ruolo di titolari.

"Giocare la stagione intera con tredici o quattordici professionisti sarà difficile. Ci saranno cinquanta o sessanta partite da affrontare, di cui molte di fila in una sola settimana. E questo per tutta la durata dell'annata, non per tre, quattro, cinque o sei mesi. Siamo in pochi, Hoeness e Rummenigge conoscono la mia opinione".